反移民政策貿戰影響 美名校MBA收生跌

《金融時報》MBA排名的首10間美國大學近兩年的MBA收生率整體下降，其中達特茅斯學院（Dartmouth College）最受影響，今年的跌幅超過兩成。只有芝加哥大學今年的收生有所增長，較去年上升逾3%，但該校去年亦承受逾8%的跌幅。

史丹福跌6% 學界憂「停辦潮」

近年美國收緊海外學生簽證規定，史丹福MBA課程主任奧耶（Paul Oyer）坦言，移民及簽證程序趨複雜，令不少打算畢業後留在當地工作的人卻步。他又補充美國就職市場競爭激烈，不少有意報讀課程的人或因憂慮錯過晉升機會，放棄全日制課程。

杜克大學（Duke University）商學院院長博爾丁（Bill Boulding）指出，有關留學生的負面新聞及中美貿易戰均令海外學生卻步，尤其是中國和印度學生，前者是美國大學商學院最主要的國際生來源之一。兩人均預料隨着收生率下降，未來或會有更多學校取消MBA課程，例如艾奧瓦大學就於2017年取消全日制MBA課程。博爾丁指商學院正調整課程，增加靈活性，例如提供網上或兼讀課程。

（金融時報）