特朗普向外國領袖許諾 惹情報官申訴

《華郵》稱，監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）8月12日收到申訴後，認定內容可信且足以列為「緊急關注」事件，達到需要通知國會監督委員會的法律門檻。國家情報署理總監馬奎爾（Joseph Maguire）兩周後接到申訴，依照法律應於7天內轉報給國會，但他卻以申訴對象不在他權限範圍為由，拒絕跟國會議員分享細節。

列「緊急關注」事件 情報總監拒交代國會

聯邦眾議院情報委員會主席、民主黨籍的希夫（Adam Schiff）正尋求方法，迫使情報官員向國會報告。

白宮紀錄顯示，爆料人投訴前5個星期，特朗普最少跟5名外國領袖互動，當中包括7月31日致電俄羅斯總統普京。特朗普夏天也最少收到朝鮮領袖金正恩兩封信。他7月還曾在白宮會見巴基斯坦總理、荷蘭首相和卡塔爾酋長。

奧巴馬暗批特朗普玩社交網損判斷

另外，美國前總統奧巴馬周三（18日）在一個活動上被問到任總統時如何分析大量資訊，他表示建立一支堅實團隊協助過濾信息、保持消息靈通是很重要的，還有不要看電視或社交媒體，以免影響判斷力。美英傳媒普遍認為，這番言論是暗批常在Twitter發文的現總統特朗普。

（衛報）