成也臉敗也臉 陽光開明形象褪色

《環球郵報》2月揭發杜魯多就蒙特利爾一間工程公司的貪污案向王州迪施壓，要求只是罰款而非刑事檢控，但王州迪拒絕。事件曝光後不久，王州迪辭職，其後承認受壓，令杜魯多陷入政治風暴。杜魯多辯稱動機是保住就業，但外界質疑是為了保護自由黨在魁北克老巢的利益。而王州迪的原住民女性身分，亦令事件被視為「一群男性欺負原住民女性」，大損杜魯多形象。

支持率跌至約30%

杜魯多2015年初上任時支持率高至六成，但在爆出連串操守醜聞後，去年民望已開始下滑，最新民調顯示，其支持率只有約30%。塗臉爭議進一步摧毁其進步開明的形象。加拿大的南亞和中東裔人口不少，杜魯多委任了4名錫克教徒入閣，這些社群的支持對自由黨和杜魯多本人來說很重要，尤其是在多倫多市郊等選情激烈的選區。有學者認為，事件會令部分反對任何「文化挪用」的進步派選民倒戈，令其試圖建立的光環受損。也有學者認為，事件對選情影響仍言之尚早，但相片會再次加強外界認為杜魯多「虛偽」的印象。

（紐約時報）