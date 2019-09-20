杜魯多扮棕臉阿拉丁惹歧視爭議 12小時被揭3醜聞 衝擊下月大選勝算

2001年任教中學化妝舞會 稱深感後悔

《時代》周刊網站周三刊登了一張刊在中學年鑑的舊相，可見當時杜魯多（Justin Trudeau）塗了臉孔、頸部和雙手，戴起頭巾，在化妝舞會中扮成阿拉伯人，其他人未有塗色化妝。杜魯多當時29歲，尚未從政，任教於溫哥華私立西點格雷學校（West Point Grey Academy）。《時代》稱，溫哥華商人亞當森（Michael Adamson）向雜誌報料，認為公眾應該知情。《時代》稍後亦公開另一張同一場合、刊於該校2001年4月校內通訊的照片。

杜魯多同日晚上立即道歉，「我深切道歉，我深感後悔」。他承認在2001年在溫哥華教書時，化妝成阿拉丁出席以「一千零一夜」為主題的年終晚會。他說：「這是我不應該做的事。 我當時並不認為這是種族主義，但現在我知道，這是一種種族主義的行為。」他強調，明白棕臉照片對經常因外表遭歧視的少數族裔造成的傷害。他亦承認，讀書時曾塗黑臉唱歌。

被問到會否辭職時，杜魯多未有正面回應，強調事件應按個別事件考慮，「有些人犯過錯，你憑他們事實上做什麼來作判斷，應就事件逐一考慮」。

在野黨促下台 穆斯林團體斥可恥

保守黨黨魁希爾（Andrew Scheer）稱，對杜魯多的舉動「極端震驚和失望」，聲言對方「不適合」領導加拿大，「這在2001年是種族主義，現今也是種族主義」。希爾一直攻擊杜魯多的操守，但本人也受壓要踢走發表種族主義或恐同言論的黨友。

本身是錫克教徒的第三大黨新民主黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）譴責事件，並拍片向國內有色人種兒童發信息，稱相信杜魯多的照片會喚起他們成長時遭嘲笑、侮辱的經歷，呼籲他們勿放棄自己，也不要放棄加拿大。加拿大穆斯林全國委員會亦形容杜魯多的扮相「可恥」。

加拿大將於下月21日舉行大選，醜聞纏身的杜魯多近年民望下滑，跟希爾叮噹馬頭。最新爭議曝光前，杜魯多民望才反勝對手，Global News周三刊出的民調，37%受訪者認為杜魯多適合當總理，較8月中時大增7個百分點；認為希爾適合的則為30%，較上月跌兩個百分點。

（加拿大廣播公司/紐約時報）