回應美沙軍事威脅 伊朗警告爆「全面戰爭」

蓬佩奧指伊朗向沙特直接開戰

伊朗外長扎里夫昨在美國有線新聞網絡（CNN）訪問中警告，倘美、沙攻擊伊朗，會引發全面戰爭。他稱，伊朗願意跟地區對手沙特及阿聯酋對話，但除非美國按2015年核協議向伊朗提供援助，伊朗不會跟美國對話。扎里夫早前指蓬佩奧和穆罕默德同屬想誤導特朗普開戰的「B小隊」。

他昨強調伊朗不想捲入軍事衝突，但捍衛國家亦不會退縮。他再度否認伊朗施襲，但稱無法證明是也門胡塞武裝施襲，他說：「我沒信心說是他們做的，因我們只是聽到認責聲明。我知我們沒施襲。我知胡塞發聲明認責。」

蓬佩奧周四跟阿布札比王儲會面，表示正籌建聯盟防範伊朗，但強調希望和平解決。他說：「當伊朗威脅全面戰爭及跟美國人戰至到底時，我們則在建立一個旨在達至和平的聯盟。」

沙特國防部周三公開導彈與無人機殘骸，指證伊朗涉事，但具體襲擊地點有待調查。蓬佩奧當天跟沙特王儲穆罕默德見面前，稱伊朗直接向沙特發起戰爭行為。美國國務院在兩人會面後發聲明，表示雙方同意伊朗要為持續侵略、魯莽和威脅行為負責。

（CNN/路透社）