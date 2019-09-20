輻射污水擬排入海 大阪願接收

料2022年達儲水上限

福島第一核電站目前有逾100萬噸輻射污水儲存在接近1000個儲水箱，但專家預計到2022年夏季將達到儲水上限。日本政府目前正考慮的處理方案包括排入大海、蒸發後排入大氣、埋入地底深處、在核電站內新建儲水罐。其中，排入大海的成本最低、最為便捷。研究處理核廢料專家孔卡（James Conca）上周四在《福布斯》撰文，認為核污水排出海沒問題，因污水裏的主要是放射性最低、危害最少的氚（tritium）。

不過，做法引起擔憂，特別是漁民。福島縣漁業協會會長長野崎哲說：「我們極反對任何排放輻射污水到大海的計劃。」他指漁民艱辛地重建捕漁業，又要應對福島海產不安全的謠言，由於民眾拒絕進食福島附近捕獲的海產，去年捕魚量只有核災前16%。核災後日本暫停全國54個核反應堆後，至今僅重啟9個；政府計劃到2030年重啟30個反應堆。新任環境大臣小泉進次郎提議停用核電，防範福島核災重演，但經濟產業大臣菅原一秀指零核電是不切實際。

（衛報/福布斯/日本時報）