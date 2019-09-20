東電8年賠6500億 20訴訟待裁決

核事故災民可循3個途徑索取賠償，第一是直接向東電申請。文部科學省在2011年訂立東電須就核事故賠償的準則，例如當年按政府指示強制疏散的災民，每月可獲10萬日圓（約7255港元）的精神賠償。根據東電官方網站的數據，截至上周五（13日），該公司已賠償接近9兆日圓。另一個方法則是透過政府設立的原子能損害賠償糾紛解決中心，在庭外與東電達成和解以取得賠償，惟自去年起東電拒絕和解或陷入膠着狀態的個案明顯增加，受影響人數超過2.4萬。

第三個方法是提出民事索償，自發生事故以來，全國各地共有逾30宗集體訴訟。各地區法院自2017年已就10宗訴訟作出裁決，全數裁定東電有法律責任作出賠償。其中有8宗同時控告政府，除了兩宗千葉地方法院的案件裁定政府毋須負起賠償責任，其餘6宗索償方均勝訴。

日本政府近年積極推廣福島食品安全，目前限制進口的國家或地區已由原先的54個減至22個。當局又將鄰近第一核電廠的體育中心定為奧運聖火傳遞起點，棒球和壘球的開幕戰亦會在當地球場舉行。首相安倍晉三自2017年至今已解除10個市町村的疏散令，這些地區當年共有6.8萬人疏散，但目前只有不足四分之一居民回遷。

不足1/4居民回遷

距離第一核電站僅7公里的大熊町，回遷率更不足1%。不少地區長期空置，缺乏交通及醫療設施等，而且回遷的大多都是長者，導致人口結構高齡化，就連回遷率高達逾五成的楢葉町亦有商戶慨嘆人手不足。

（東京新聞）