福島核事故涉失職 東電3高層脫罪 被指冷對警告未防海嘯 法院稱無法預測

被告為79歲的東京電力前會長勝￼恆久、73歲的前副社長武黑一郎及69歲的前副社長武藤榮。控方指出，日本政府2002年公布地震長期預測，指東北地區可能發生黎克特制8.2級地震，東電子公司於2008年3月按此推算，相關的海嘯浪高可高達15.7米。3名被告約於2008年6月至2009年2月其間接獲有關報告，顯示福島核電站可能面臨遠高於主要設施所在位置的海嘯，惟最終決定先交由第三方核實有關數據，未有制訂對策。

災前3年曾接15.7米海嘯預測報告

此後東電雖曾於福島核電站展開防洪工程及搬遷設施，惟完工前便發生3‧11大地震。當日高達14米高的海嘯侵襲福島核電站，導致反應堆的冷卻系統損毁停止運作，觸發爐心熔毁，輻射外泄，是切爾諾貝爾核事故以來最嚴重核災，周邊廣泛地區需疏散。距核電站約4.5公里外的福島縣大熊町雙葉醫院病人亦要撤離，最終有44人因營養不良、脫水等症狀死亡。

稱資料不可靠 已採最合適防範

福島居民曾於2012年6月就核事故控告東電職員及政府相關人士，惟東京地方法院決定不予起訴。至2015年，由平民組成的司法審查小組裁定3名東電高層應被究責，2017年檢察部門對其展開強制起訴。控方要求以業務過失導致死傷罪判處3人囚禁5年。3名被告在審訊期間多番向核災受害者及遺屬致歉，但堅稱事前掌握的災難風險資料不可靠，公司的核安全專家已採取最合適防範措施，拒絕認罪。

主審法官永淵健一指出，案中的主要爭議點為被告能否預測引發核事故的巨型海嘯，他對東電完全不可能預測海嘯發生的說法有保留，但在沒有具體根據，而且地方政府的防災計劃未反映海嘯嚴重性的情况下，不認為東電能預測當地將發生巨大海嘯，並有義務暫停核電站運作。此外，事發時法例對核電站安全標準的規定並無要求絕對安全，3人毋須就福島核事故負上刑事責任。

宣讀裁決後法院內一度譁然，法院外亦有大批民眾手持印有「全員無罪，判決不當」的標語抗議。從福島遷往京都避難至今的宇野朗子含淚說裁決不能接受，為免未來世代因國家蒙羞，會繼續抗爭。另一福島災民佐佐木慶子亦稱，核事故除了導致多人死傷，至今仍有許多人須繼續避難而受苦，她認為法院並無考慮這些情况，作出「踐踏國民的不公裁決」。

災民斥不公「裁決踐踏國民」

3名被告則透過律師再次為核事故造成死傷及令人困擾而致歉。東電亦發表聲明，稱公司以福島復興為起點，盡力就核事故賠償損失，落實廢站措施及除污工作，並決心強化核電站的安全對策。福島第一核電站於1971年啟用，是東京電力首間核電站，曾被視為振興地區經濟的希望，原選址35米高山地，但為節省成本而參考過往海嘯高度最高值，將地面整挖至10米的高度，輕視更大型海嘯來襲的可能性。

（NHK/朝日新聞/法新社）