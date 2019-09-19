智能電視蒐集分享用戶數據 恐泄私隱

學者籲加強監管

美國東北大學和英國倫敦大學帝國學院的學者在英美分析81部智能裝置，包括智能電視、攝影鏡頭和智能喇叭等，是同類最大研究，發現有明顯的數據披露情况，如韓國LG和三星等智能電視會傳送位置和IP地址數據到Netflix和第三方廣告商。學者指裝置最常連接到亞馬遜、Google、Akamai、和微軟，因它們提供雲端和網絡服務予裝置。

研究作者之一、東北大學喬夫尼斯（David Choffnes）稱研究中近半裝置都會連接到亞馬遜，情况最為突出，亞馬遜可憑資料推斷出用戶用不同裝置做什麼，而且不限於自家生產的裝置，連競爭對手的產品被使用情况都能得知。分析指第三方公司最低限度收到的資料包括人們使用什麼裝置、身處位置，甚至何時使用裝置，變相可能推測出用戶家中是否有人。

Facebook稱，裝置和程式傳送數據予跟它們整合在一起的第三方公司的做法很常見；Google承認，智能電視程式開發商可傳送數據予Google以使用廣告服務。Netflix則指不會收到裝置上除Netflix以外的程式或活動的數據。

牛津大學電腦學者克利克（Max Van Kleek）指目前規管智能裝置如何儲存及分享用戶數據措施很少，而人們花愈來愈多時間在這些裝置，它們亦會被放在家中重要地方，有關企業應承擔責任。

（金融時報）