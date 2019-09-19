fb審查員「工傷」個案 沉迷極端色情暴力

自由派立場轉保守 憂移民問題

報道稱，審查員大多都是外判聘請，薪金接近最低工資。受訪者坦言在每天8小時的工時中，他們要不斷瀏覽極端內容，除了受龐大的工作量折磨，亦日漸對暴力、裸露及欺凌的內容變得麻木。化名丹尼爾（Daniel）的前員工憶述曾目擊同事網購電擊槍，因為對方受極端內容影響，對晚上在街頭行走感到不安，亦有原本是自由派的人開始變得保守，憂慮外來移民問題，「我們每日收到的許多仇恨言論都是假新聞，旨在分享個別政治觀點」。

美國科技網站The Verge在2月時曾報道美國審查員的心理創傷，例如有人觀看持刀傷人的影片後，需在睡覺時把槍放在身邊，亦有員工透過酒精及大麻減壓。丹尼爾指德國亦出現這種情况，fb雖有提供駐場輔導服務，但當員工證實患有情緒問題，輔導員只會建議他們到外面尋找心理醫生。在2月的報道後，fb將每人每日審查的內容數量由1000則減為500則，但仍要平均每分鐘處理一則。受訪者形容審查員是全新的工作，認為各界應就此展開討論，並呼籲公司增聘人手。

fb設獨立委員會 裁決爭議內容

另外，fb周二成立的獨立委員會則如同上訴法庭，預料由40名兼職成員組成，並由外部信託基金資助，就具爭議的審查內容作出裁決，例如經典的越戰赤裸女童逃難照片應否被視為兒童色情等。每次由5名成員組成的評審小組聽取案件後，全體委員會將就特定內容作出具約束力的決定，並發表更廣泛的政策建議，fb必須就建議作出公開回應。fb預料會在未來數月宣布初步人選，成員或來自學術界、法律界、內容審查員及前記者等，亦接受公眾提名，目標是明年初開始運作。行政總裁朱克伯格表示，希望藉此令大眾相信fb會聆聽其意見，而且對他們的言論沒有最終決定權。

（衛報/華爾街日報）