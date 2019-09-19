聯國氣候會聚焦煤炭 目標2050年前排放「淨零」

燃煤發電站大國 中印獲邀講話

大會預料屆時有63個國家領袖輪流上台發表3分鐘講話，被視為展示全球氣候承諾的重要場合。部分繼續興建燃煤發電站的國家則不獲邀上台，包括日本、韓國和南非等。2017年宣布退出《巴黎協定》的美國，以及批評該協定的巴西和沙特阿拉伯亦被排除在外。不過全球興建最多燃煤發電站的中國及印度，則仍有獲邀在會上發言，後者剛於本周發表立場書，呼籲提供更多財政援助以應對氣候變化。

古特雷斯提出的具體氣候要求與《巴黎協定》形成對比，後者允許各國有餘地選擇燃料來源，以及制定適合的氣候目標。聯合國常務副秘書長穆罕默德（Amina Mohamed）周三表示，只有最大膽及具變革性的行動才能登上講台。隨着煤炭消耗量增加，去年全球二氧化碳排放量達至歷史新高，目前各地合共正興建逾100座燃煤發電站，尤以亞洲地區為主。今次大會將考驗《巴黎協定》的簽署國在面臨全球經濟不穩及局勢緊張下，是否準備大幅減排。

（金融時報）