特朗普撤加州特權 限汽車排放鬆綁跟大隊

1960年代，加州洛杉磯飽受煙霧污染困擾，該州官員視其為公共衛生危機，因此制定汽車排放標準。1970年美國聯邦政府才頒布《潔淨空氣法》，並給加州豁免，讓該州制定較嚴格的汽車排放標準。首都華盛頓特區與另外13個州也追隨加州，實行同樣的標準。

加州表明上訴

汽車排放是美國溫室氣體第一大源頭。聯邦政府取消加州特權，上述13州和華盛頓特區也會受到影響，涉及全美三分之一汽車市場。分析認為，特朗普政府這樣做，實質上就是表明沒有哪個州可以實行比聯邦政府更嚴格的污染控制措施。紐約大學環境法教授雷韋斯（Richard L. Revesz）形容特朗普政府此舉史無前例，影響巨大，以往沒有聯邦政府曾嘗試剝奪州政府監管空氣質素的權力。

加州總檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）表明，加州將會以司法挑戰回應，「當白宮懷念過去，車廠及美國家庭都已擁抱潔淨汽車」。 他強調，嚴格標準是建基於科學，而且切實可行。

特朗普上台後在環保政策上頻開倒車，政府已撤銷對燃煤發電的限制，又計劃放寬全國汽車排放標準。

（紐約時報）