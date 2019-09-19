德法院禁警放示威者照上網 法官指影響民眾行為 違集會自由

事緣2018年5月北萊茵—威斯特法倫州埃森市（Essen）一場反極右組織的集會，警方在facebook和Twitter上載現場的照片。後來有兩名示威者從照片認出自己，因此入稟控告警方。據原告之一鮑曼（Christian Baumann，圖）展示的照片，警方上載的相片可見一班身穿淺色衣物人士集會，雖不是個別人士的近鏡「大頭」照片，但部分人仍可被辨認。

仍可拍攝衝突場面作紀錄

原告較早前已經在蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的法院勝訴，北萊茵—威斯特法倫州提出上訴。北萊茵—威斯特法倫州明斯特（Munster）高級行政法院法官貝默舍（Sebastian Beimesche）維持裁決，稱警方並無法律理據在社交網站上載照片，警方做法可能影響集會者的行為，令他們退縮甚至害怕，不敢參加集會，因此或有違集會自由。

地方法院裁決 建議聯邦審視

貝默舍裁定警方不可上載照片到社交網站，亦不可為公關目的拍攝照片和影片，以免令人誤會政府正監控民眾。不過，警方依然可在暴力衝突時拍攝和錄影，亦可作紀錄及調查用途。警方仍可在社交網站上使用庫存照片和用文字描述集會。

德國目前正更新資料私隱條例，包括肖像權。由於今次案件對未來可能的訴訟影響重大，明斯特高級行政法院亦建議聯邦行政法院審視有關裁決。

（德國之聲/圖片報）