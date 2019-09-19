聯國調查團促查素姬「打壓羅興亞罪責」

料事前不知情 事後沒應對

昂山素姬多年來被視為緬甸民主鬥士，1991年獲頒諾貝爾和平獎，2016年當上國務資政，但緬甸軍方2017年被指多番打壓和殘害信奉伊斯蘭教的羅興亞人，素姬的責任一直備受爭議。

調查團周二向聯合國人權委員會發表報告，指有66萬名身處緬甸境內的羅興亞人現時仍面對有系統的壓迫，政府不但未有阻止、調查和立法將種族清洗刑事化，也沒有人受懲處。調查團承認素姬不能控制軍隊，但質疑她作為控制議會60%議席政黨的領袖，其政府有權改變憲法之外的法律，因此她對緬甸目前違反人權的情况負有很大責任。

達魯斯曼稱，素姬很可能在2017年8月若開邦的鎮壓並不知情，但她事後並沒有作應對。他說：「她要負多少責任仍然是懸而未決。」他表示，聯合國人權理員會最近成立的緬甸國際獨立機制（IIMM），準備就緬甸干犯的罪行作刑事檢控，該機制相信可用來評估素姬的角色。

緬議員提修憲 禁有外籍家屬者任部長

另一方面，緬甸國會有議員提出修憲，禁止擁有外國國籍直系家屬者擔任部長和省長。議會內軍方代表周二向國會提交修憲草案，並發聲明說這樣做是要「防範外國勢力聯繫和影響部長和省長、他們的伴侶和子女」，並防止外國作間諜活動和影響緬甸內政。昂山素姬現兼國務資政、外交部長、總統府事務部長3職。她已故丈夫是英國人，兩子亦擁有英籍，她因舊限制已無法擔任總統或副總統，進一步收緊限制可能令她無法出任高官。今次法案獲144名非民選軍方議員簽署，將交由國會聯合法案委員會審視。

（紐約時報/irrawaddy.com）