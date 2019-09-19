對手議席勢均力敵 內塔尼亞胡再重挫

民族主義牌失效 阿拉伯裔投票率大增

多個傳媒指出，利庫德集團跟藍白黨與盟友陣營在國會120席裏各得分別獲55及56席，代表雙方未達61席可單獨籌組大多數政府的門檻，要籌組聯合政府的機會增加，顯示內塔尼亞胡爭取連任的形勢不妙。他在今次選戰中以跟美國總統特朗普的友誼作賣點，又大打民族主義牌，聲稱將吞併西岸更多土地，但選情顯示其策略無效，反而激起更多阿拉伯選民投票，阿拉伯選民投票率升至60%，左翼猶太人及阿拉伯裔組成的聯盟「共同名單」（Joint List）獲得12席，成為國會內第3大勢力。若他們支持甘茨，將能阻止內塔尼亞胡連任。「共同名單」領袖已認定今次是「踢走內塔尼亞胡」的大好機會。

內塔尼亞胡周三向支持者表示準備談判以籌組「強大的猶太復國主義政府」；甘茨則向支持者稱會建立更廣泛團結的政府，以展示民眾的意願，會接觸所有政黨。他又表示若內塔尼亞胡會面臨貪污起訴，將不會跟對方合組政府。

今年4月大選後曾拒絕跟內塔尼亞胡合組政府的利伯曼，其以色列家園黨今次得到9席，意味他再成為造王者，利伯曼昨日再呼籲籌組團結政府，但表示未有跟內塔尼亞胡或甘茨會面。法新社昨引述總理辦公室消息稱，因應「國內政治形勢」，內塔尼亞胡取消出席聯合國大會。

（法新社/路透社）