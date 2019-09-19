美「人質事務特使」接任國安顧問

奧布萊恩主張擴展海軍抗華

奧布萊恩在小布殊時代獲安排出任聯合國大會第60屆會期（2005-2006年）輪任代表，後來再在國務院跟進阿富汗事務，協助推行司法改革。此後不時出任共和黨政客的外交顧問，曾為參議員克魯茲、2012年共和黨總統候選人羅姆尼等人效力。特朗普上台後，他被視為國安團隊人選，去年5月獲委任國務院人質事務總統特使，今年獲得「大使」職銜。特朗普周二列出國安顧問5位人選，奧布萊恩已榜上有名，他將成為特朗普上台3年來第4名國家安全顧問。

奧布萊恩2016年9月出版While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis（當美國沉睡：在危機世界中恢復美國領導地位）一書，大力反對美國海軍縮編，指朝鮮半島危機顯示美國需要更強大的海軍，又有專章談論中國，關注中國海軍擴張，討論中國跟美國逐鹿非洲。特朗普當選後，《國會山莊報》有評論曾指，該書是理解特朗普未來外交政策方向的有用參考。

（綜合報道）