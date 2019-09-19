特朗普盼避「廣泛衝突」 要求軍方增選項

選項涉情報助攻網絡攻擊

報道指在周一舉行的白宮國家安全委員會會議，軍方將領向特朗普提交了一份可能行動選項的清單。據其一知情人士稱，選項包括容許沙特以空襲報復，並由華府提供情報、目標資訊和監控技術的協助，而美軍不會親自出手。

美方軍事規劃人員正重新審視原已草擬的潛在伊朗攻擊目標方案，以尋求作出「合乎比例」的回應，包括空襲份屬全球其一最大的阿巴丹（Abadan）煉油設施、位於哈爾克島（Kharg Island）的伊朗最大石油出口設施，又或空襲其他可大幅削弱伊朗處理或出售石油能力的設施，進一步配合特朗普針對伊朗的石油出口制裁措施。另一選項是針對涉嫌在國外多番施襲的伊朗革命衛隊，例如攻擊其導彈發射設施、基地或其他資產。知情官員指，國防部也研究增派兵力和軍事物資到波斯灣部署。報道指出，沒有迹象顯示美國即將採取軍事行動。

消息人士指特朗普尋求有限針對的回應，以免美國捲入跟伊朗更廣泛的軍事衝突，故要求軍方提交更多選項。報道指選項包括秘密科網攻擊，又或跟其他國家合作加強制裁。6月伊朗擊落美軍無人機後，特朗普也臨時叫停空襲報復行動，其後傳出華府網絡攻擊伊朗軍事和情報設施。

國安團隊對伊「鷹派」 特朗普憂經濟震盪

政治新聞網站Politico亦引述數名消息人士指，特朗普希望履行競選承諾，減少美國捲入海外戰爭，亦擔心美國捲入戰爭的經濟及政治震盪，故抗拒在中東採取軍事行動。然而，接近白宮的消息人士指，特朗普與華府正面對愈來愈大的介入壓力，即使特朗普已辭退鷹派國家安全顧問博爾頓，現有國安會團隊在伊朗問題上仍是「異常鷹派，不合邏輯地鷹派」。

（NBC/Politico）