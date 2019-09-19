沙特展無人機導彈殘骸 指證伊朗 德黑蘭斥利雅得自證不設防缺陷

沙特國防部昨展示了數堆聲稱涉及兩個石油設施遇襲的武器殘骸，發言人馬爾基（Turki al-Malki）表明，殘骸證明攻擊涉及伊朗的「Ya Ali」巡航導彈和「三角洲翼」無人飛行器，「這攻擊是有系統和蓄意地策劃，以破壞民用設施」。他指該款導彈以往亦為伊朗革命衛隊所使用，而「從無人機找到的電腦修復所得資料亦顯示屬於伊朗」。他聲言證據就在眾人眼前，所以是「無可否認」。

馬爾基稱，在阿布蓋格（Abqaiq）石油設施的襲擊，涉及18架無人機和3枚未命中的巡航導彈，而在胡賴斯（Khurais）油田則涉及4枚巡航導彈。

馬爾基否定也門胡塞武裝自稱要為事件負責的說法，強調導彈全部是從北方發射，因此「毫無疑問是伊朗所發射」，「攻擊不會是來自（位於沙特以南的）也門」，胡塞只是為伊朗「掩飾」，但表示要研究「攻擊確切來自哪一處」，他強調針對胡賴斯油田的導彈攻擊，顯示出超乎伊朗代理人能力的先進技術。他強調攻擊是「對國際社會的冒犯……負責者須為其行動問責」。

特朗普宣布「大幅增加」制裁德黑蘭

早在記者會之前，有華府官員向路透社稱，空襲來自伊朗西南部，另外3名官員指攻擊涉及巡航導彈和無人機，顯示對方行動複雜和精密程度要比原先估計更高。但這些官員未進一步提供證據或解釋有何美國情報用以評估攻擊。

事件反映沙特在關鍵資產上有嚴重空防缺陷。雖然沙特捲入也門內戰已久，不止一次遭到胡塞武裝針對戰略設施的攻擊，有沙特國防官員更承認「不設防」。沙特向來在國防有巨額投資，但路透社指其部署的美製愛國者導彈防禦系統，一來仍不足以抵禦伊朗的強大導彈戰力，二來擋不住低飛的無人機犯境。沙特王儲穆罕默德周三跟關注沙特供油的韓國總統文在寅談電話，韓聯社引述青瓦台消息指穆罕默德要求首爾協助提升其空防系統的計劃，但報道未說明韓國可怎樣協助。

蓬佩奧訪沙特 商討增油設施空防

特朗普則在Twitter宣布下令財政部「大幅增加」對伊朗的制裁，但未詳細解釋制裁內容，亦未有如部分共和黨國會議員所支持般提出任何軍事行動。有分析認為，特朗普似乎傾向以制裁而非軍事措施回應事件。

美國國務卿蓬佩奧昨日稍後時間在吉達會見沙特王儲穆罕默德，商討危機。國務卿蓬佩奧周三抵沙特會見王儲，哥倫比亞廣播公司稱，此行當務之急是要跟沙特商討在石油設施安裝較好的防空系統，並諮詢沙特打算如何應對今次「複雜及經協調」的襲擊。

聯合國負責監察伊朗和也門制裁的官員將前往沙特調查事件，正斡旋挽救伊朗核協議的法國，亦稱希望可派人到沙特核查事實。

（綜合報道）