脫歐談判之旅記招 約翰遜遭柴台拂袖

約翰遜周一與容克（Jean-Claude Juncker）舉行工作午餐後離開時，已被在場人士喝倒彩。他隨後與貝特爾（Xavier Bettel）見面，但在步行前往首相辦公室外花園舉行的記者會時，在場又有約75名示威者柴台，他稱不想被示威聲浪蓋過，要求貝特爾改在室內舉行，但被對方拒絕，最後他決定臨時缺席記者會。

要求盧森堡首相改室內記者會不果

一臉不滿的貝特爾隨後讓約翰遜的講台繼續放在現場，又向示威者稱支持他們示威的權利，又嘲諷約翰遜。他不滿英國至今仍沒有提供可行的脫歐方案，說：「人們要知道6星期後會發生什麼事。他們需要肯定和穩定。你不能為了政黨的政治利益而將他們的未來作人質。」然後他示意那個空的講台：「所以現在要看約翰遜先生了。」

脫歐代表嘲「變形俠醫成非常怒漢」

歐盟首席脫歐談判代表伏思達（Guy Verhofstadt）亦乘機插一刀，在Twitter發放一張貝特爾開記者會的圖片，旁邊有一個原本屬於約翰遜的講台，帖文內容寫上「由變形俠醫到變成非常怒漢（Incredible Sulk）」。

約翰遜上周六（14日）接受《星期日郵報》專訪時，以「愈憤怒愈強大」的漫畫角色「變形俠醫」（Incredible Hulk）比喻他和英國，重申決心在10月31日率英國脫離歐盟。

（衛報）