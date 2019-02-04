研究：薄荷電子煙致癌物超標 美CDC啟緊急中心 應對電子煙致病潮

研究由杜克大學醫學中心所做，周一（16日）於《美國醫學會雜誌．內科學卷》公布。胡薄荷酮（pulegone）為薄荷萃取物，口服可令老鼠患上肝癌、肺部組織變形等病症，去年遭美國食品及藥物管理局（FDA）禁止用作食品添加劑，但用於電子煙則不受限。

致癌風險高於普通薄荷煙

研究員分析了普通薄荷香煙、3款電子煙及1款無煙煙草產品的成分，並與美國疾病控制及預防中心（CDC）公布的胡薄荷酮致癌水平比較。FDA規定，致癌物的暴露限值（MOE，即不致癌的最高使用劑量與每天預期使用劑量的比例）不得低於10,000，數值愈低，致癌風險愈高。

結果發現，電子煙及無煙煙草產品的胡薄荷酮暴露限值分別為325至6012及549至1646，遠超安全水平，吸食者接觸的胡薄荷酮是普通薄荷煙的86至1600倍。

帶領研究的約爾特（Sven-Eric Jordt）稱，研究結果反映FDA應採取措施限制薄荷味電子煙及無煙煙草產品中的胡薄荷酮水平，否則不應建議將電子煙用於取代可燃煙草產品。不過，牛津大學專家埃夫亞德（Paul Aveyard）指出，已知人體不會全數吸收電子煙油中的化學物質，研究假設並不合理。

電子煙安全疑慮日增。CDC上周公布，迄今美國因電子煙相關的神秘肺病致死者共有6人，另有約380宗確診或疑似相關個案，涉及36個州。CDC早前曾呼籲停止吸食電子煙或避免購買黑市電子煙或含有大麻成分的電子煙產品，本月11日又宣布將在未來數周禁售有味電子煙，以減少青少年吸食。

加州撥1.6億宣傳禍害

另外，CDC周一（16日）宣布啟動緊急行動中心，擔任中央指揮的角色，並由疾病專家追蹤公共衛生緊急狀况，分享資訊及協調應變方案。加州州長紐森（Gavin Newsom）周一亦宣布斥資2000萬美元（約1.56億港元），向公眾宣傳電子煙禍害，並將加緊打擊非法電子煙產品。加州最少有63宗電子煙相關肺病個案，三藩市更於今年6月下令禁售電子煙，成全美首例。

（綜合報道）