國際觀察：國安決策機制崩壞 特朗普遇真考驗／文：申世明

國家安全委員會（NSC）負責統籌白宮在國安及外交的政策制定過程，過去無論共和黨總統還是民主黨總統都倚靠該國安決策機制。一個運作良好的國安會，須確保政策過程考慮所有選項，權衡不同內閣部門意見，並向總統提供經深思熟慮的選項。但不少觀察家早指出，不按本子辦事的特朗普入主白宮後，該機制早已面臨崩潰。

頻繁易帥 阻招募人才

《紐約客》記者格拉瑟（Susan Glasser）上周便指出，博爾頓離任只是再次說明，國安會這決策機制在特朗普任內都不會復原。特朗普上周便曾開玩笑稱不在乎國安顧問。《名利場》上周也引述國安會消息稱，國安會本來已人手不足，頻密更換國安顧問只令招募人才更難。有高官也稱國安顧問如走馬燈，早已令外交政策跨部門友好合作消失得無影無蹤。該報道引述高官稱：「特朗普現在隨心所欲，將來面對任何議題或危機，更難有連貫一致的整體對策，更不要說有策略了。」

戰和不定 只依總統即興

言猶在耳，即發生沙特石油設施遇襲。特朗普的反應即惹來國安專家側目。他對沙特的恭敬態度，除了惹來民主黨人抨擊，也惹來部分共和黨人質疑——畢竟，經過沙特異見記者卡舒吉被殺事件而王儲懷疑涉事後，沙特形象在華府政界一落千丈。另一更大危機則在於美伊開戰的風險。雖然在6月美國無人機遭擊落時，特朗普曾吹噓自己最後一刻叫停空襲伊朗，但當白宮國安決策機制崩潰，是戰是和便只能建基於特朗普的本能反應：沒有鷹派博爾頓的特朗普白宮並未有令世界變得安全。

申世明