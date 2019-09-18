美官：伊朗炸油廠 沙特「防南未防北」

儘管也門胡塞武裝隨後認責，但包括美國總統特朗普在內的美國官員一口咬定是伊朗所為，特朗普更警告「子彈已上膛」，但他周一（16日）口風突然轉趨謹慎。他僅表示，美方幾乎掌握所有相關情報，很快就能確定誰該為襲擊負責，又稱雖然美國準備好軍事行動，但他不希望開戰。《華盛頓郵報》引述消息人士稱，國防部建議克制回應，以免與伊朗衝突付出過高代價。特朗普周一在白宮與巴林王儲薩勒曼會晤後，兩人一同見記者，沙特事件成為追訪焦點。特朗普在回答記者時說，目前「看起來」這確實像是伊朗所為，正在核實，「我們幾乎擁有所需的情報，很快就會知道」。他說，蓬佩奧及其他美方官員將於短期內前往沙特討論事件。

特朗普轉口風 昨指「避免開戰」

對於是否會向伊朗開戰，特朗普說，美國比任何時候都準備得更充分，不過他強調，「我們肯定想避免（開戰）」，又說知道伊朗想達成協議，「到某個時候就可理順」。

《華郵》亦引述最少兩名匿名官員稱，這次襲擊並無美方人員傷亡，暗示不值得美軍直接介入，還說若真有動武必要，美國在行動前須找出合理的法律依據。官員表示，隨着討論持續舉行，國防部官員可能建議採取不直接動武的威嚇措施，像是在區域增兵及強化美軍防衛，甚至網絡攻擊。

伊朗：不會再與美談判

第74屆聯合國大會周二（17日）在紐約開幕，伊朗總統魯哈尼按照計劃將出席會議並發言。伊朗周一表明魯哈尼不會在大會期間與特朗普見面，特朗普亦說沒有與魯哈尼舉行會晤的計劃。伊朗昨日更表明，不會再與美國談判。日本NHK報道，與伊朗關係不俗的日本首相安倍晉三，計劃月底趁聯合國大會與魯哈尼會面。

沙特油設施遇襲影響全球石油供應。美國能源部長佩里周一表示，談論是否會動用戰略石油儲備是言之過早，又說目前市場上仍有「相當可觀」的石油儲量。

（路透社/紐約時報/新華社）