華府最有權勢夫婦之一 在華利益多

66歲的趙小蘭於台灣出生，8歲時遷居美國，在紐約成長。1990年代，趙小蘭透過美國首名華裔駐外大使張之香的丈夫布洛克（Stuart Bloch），認識了任肯塔基州參議員、已在美國政界佔一席位的麥康奈爾。布洛克向《紐約時報》憶述，當時他邀請麥康奈爾與趙小蘭共晉燭光晚餐，兩人一見如故，「彷彿有火花」。

兩人在1993年2月6日結婚。《華盛頓郵報》曾引述消息報道，選擇這個日子其一原因，實因當天是共和黨籍的前總統列根的生日，亦在趙小蘭40歲生日及參議院休會期之前。曾擁有另一段婚姻、育有3名子女的麥康奈爾曾稱，不認為自己與華裔的趙小蘭屬「異族通婚」，「我在首段婚姻中與一名自由派結緍，那才是異族通婚。至於我與小蘭則互相了解」。

丈夫與特朗普不和 趙：兩男人都撐

曾在2001至2009年出任美國勞工部長的趙小蘭從不吝支持丈夫的政治事業，除了協助籌募競選資金，亦與他並肩拉票。由於麥康奈爾曾患小兒麻痺症，導致站立不穩而厭惡被人拍背，趙小蘭便肩負起與支持者擁抱的「重責」。2017年，特朗普與麥康奈爾2017年曾因醫保改革及提高債務上限等問題上鬧翻。被問及如何看待上司特朗普在Twitter批評丈夫麥康奈爾失職，趙小蘭說：「我支持我的男人，兩個都支持。」

美國保守派作家施維澤爾（Peter Schweizer） 在去年出版的著作Secret Empire中，曾質疑趙小蘭家族與中國關係密切，為兩人帶來數千萬美元計的巨額財富，原對華立場強硬的麥康奈爾婚後更曾在岳父趙錫成的安排下，於1994年會見時任中國國家主席江澤民等政要，令他此後避免公開批評中國，包括針對香港、台灣的政策。

麥康奈爾未明確撐香港惹質疑

《大西洋》雜誌指出，麥康奈爾雖表明支持立法保障香港自主，但迄今仍未明確支持《香港人權與民主法案》，惹人質疑他為保障家族在華生意。不過推動法案的共和黨參議員魯比奧的發言人透露，麥康奈爾不表態的做法並未被視作冒犯。

（紐約時報/時代雜誌/華盛頓郵報/大西洋）