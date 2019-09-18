趙小蘭涉利益衝突 美國會調查 丈夫為參院領袖麥康奈爾 共和黨高層勢力臨衝擊

涉家族生意及持股利益

委員會主席卡明斯（Elijah Cummings），聯同分支的經濟暨消費政策小組主席克里施納莫西（Raja Krishnamoorthi）周一去信趙小蘭，寫道：「委員會正檢視你對事實的不實陳述、你可能令持股公司獲益的舉動，以及有否遵從職業道德和財務披露要求」。信中特別提及過往多篇報道，指控她或利用個人地位，為其父親趙錫成創立的航運公司福茂集團（Foremost Group）提高生意及知名度，令委員會感到困擾。

其中包括《紐約時報》今年6月報道，指她多次作為運輸部長出席福茂的推廣活動。福茂總部設於紐約，但生意大多集中於中國，報道指北京當局為該集團提供數以億計的低息貸款，以便購買海外註冊的船舶。趙小蘭在2017年上任後，原定首度以運輸部長身分訪問中國，但她事前提出讓其父親隨行與中國官員會面，引起道德疑慮，最終取消行程。Politico去年則披露她多次與父親一同接受華媒採訪，畫面不時見到運輸部旗幟和趙錫成的傳記，令人質疑是為了提升福茂聲譽。

信中亦提及運輸部有意削減支援美國海運業的計劃，例如提出在2017至2018年削減海事安全計劃（MSP），惟遭國會否決。該計劃旨在為於美國註冊的貨船提供補助，讓它們在必要時能協助美軍輸送物資到戰區。減少資助或影響美國海運業發展，但福茂有接受中國海運業支援，而且擁有在海外註冊的船舶。另外，趙小蘭曾出任建築材料公司Vulcan的董事，在2017年初獲確認為運輸部長前，她曾承諾出售有關股份，惟直至《華爾街日報》6月揭發她尚未兌現承諾，她才於數天內出售股份。

眾院委員會促交文件證清白

雖然趙小蘭並沒正式持有福茂股權，但其家族財富亦惠及她和丈夫麥康奈爾，例如其親屬於麥康奈爾競逐連任時捐款逾100萬美元（約780萬港元），包括其妹妹、福茂首席執行官趙安吉，趙錫成亦曾於2008年送贈兩人價值500萬至2500萬美元（約3900萬至1.95億港元）的禮物。委員會要求趙小蘭在本月30日前交出18份文件，包括2017年起她本人或任何運輸部員工跟其父親或妹妹的通訊副本，以及與2017年訪問中國行程有關的文件等。

運輸部指媒體攻擊詆譭

運輸部同日發表聲明表示會配合調查，但批評「針對部長家族的媒體攻擊並不新鮮，目的僅為詆譭她長期的公職生涯」，又指當局雖提出削減部分海事資助計劃，但整體的海事支出有所增加，強調趙小蘭早於40多年前已沒有涉足家族生意，當局的道德官員亦不認為她在Vulcan的股份存在利益衝突。

（紐約時報/法新社/華盛頓郵報）