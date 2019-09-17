美逾半民眾不認同暖化屬人為

2/3認為氣候變化問題嚴重

2143名美國人本月6至10日接受訪問，當中28%受訪者認為氣候變化是「危機」，36%認為是「嚴重問題」，20％認為是「小問題」，16％認為完全毋須憂慮；整體有逾半受訪者希望能夠立即採取行動應對。

民調亦顯示不同政治立場和年齡受訪者有不同看法，近四分之三民主黨人認為幾近全部專家同意氣候變化是人為，認同的共和黨人只有29%；73%的18至29歲年輕人認為應對氣候變化是是個人責任，65歲以上僅63%。

主因看法分歧 專家：油企導致

目前科學界普遍共識是人類使用化石燃料等活動，是導致全球加速暖化的原因，不過CBS民調顯示出人們對此分歧仍大。只有44%受訪者稱人類活動是氣候變化主要原因，逾四分之一人認為人們對氣候變化的影響很少甚至不存在。有48%受訪者認為，科學家對於人類活動是氣候變化主因的看法仍有分歧。

耶魯大學氣候變化溝通計劃主管萊澤羅維茨（Anthony Leiserowitz）指出，人們若認為全球暖化只是自然循環，就不太可能支持減少碳排放的措施，他認為CBS民調結果再度確認人們認為科學家對全球暖化原因有分歧，他認為油企是導致分歧的主因。

（衛報／哥倫比亞廣播公司）