度假後回國 美穆斯林鎮長機場遇查扣手機

2005年起擔任普羅斯佩克特帕克鎮長的海魯拉向美國有線新聞網（CNN）表示，他放假到土耳其後返美，與家人落機後就被CBP人員帶走問話。他指，人員詳細問及行程、見過什麼人，又問他曾否見過恐怖分子。海魯拉起初配合調查解鎖手機供查看，但後來覺得不妥要求停止和見律師，CBP人員最後沒收電話，直至12天他才可取回。

不相信隨機抽查 斥種族歧視

海魯拉憶述當局人員聲稱當天是隨機抽查，但他不相信，後來負責問話的人稱是國土安全部指示去查問他，但不能透露原因。協助海魯拉處理事件的美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）紐約分會訴訟主任穆罕默德（Ahmed Mohamed）稱，海魯拉被當作恐怖分子般對待，屬不可接受。

CBP紐約辦公室公共事務專員布奇（Anthony Bucci）稱不能評論個別個案，指對於極少數旅客而言，有關檢查會包括電子設備如手機和電腦等，強調CBP人員的邊境搜查權列明在不同法規，亦多次獲最高法院確認。當局做法近年面對司法挑戰，如美國公民自由聯盟和電子前線基金會在2017年控告CBP、國土安全部和移民及海關執法局，指當局沒合理懷疑或搜查令而搜查民眾的電子裝置是違憲。

（CNN）