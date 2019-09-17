魯比奧料10月中通過 認落實執行有難度

魯比奧稱，預期參議院會在10月中旬通過《法案》立法，「也許是一致贊成」，然後眾議院也會隨即通過其版本。《大西洋》指以美國國會標準來說，這算頗快。

跨黨派力撐 麥康奈爾未明言支持

這次草案明顯得到跨黨派支持，多名國會領袖公開表態支持盡早通過，包括民主黨的眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默，以及共和黨的眾院少數派領袖麥卡錫。

不過當年執筆《美國-香港政策法》的共和黨參院領袖麥康奈爾，儘管上月投書《華爾街日報》時表達對國會重新檢視華府對港政策的認同，但未明言支持《法案》，《大西洋》提到，麥康奈爾妻子趙小蘭的家族在中國有大量生意。

魯比奧稱曾跟特朗普私下談過《法案》草案，並未遇上阻力，「白宮已顯示會簽署」。他不相信特朗普會因為中美貿易談判重啟之際否決立法，更指相信法案會以無法否決的絕對多數通過。他稱曾向特朗普舉例，指中方已準備打破對香港的承諾，「我們如何能信任他們在貿易或其他事宜上信守承諾呢？」

未覺白宮對港問題有紅線

不過魯比奧表示，更大憂慮在於如何實施，要視乎政府會否認真執行法案，因為理論上政府可簽署法案後不執行。他稱，美國國會在香港問題的紅線是中方武力以暴力鎮壓示威，又或香港失去本已脆弱的自治。不過被問及有否感受到白宮對香港問題有紅線，他答道：「沒有，我沒感受到。」

海外共和黨香港支部理事會成員德天睿（Tariq Dennison）月初接受本報訪問亦表示，倘若《香港人權與民主法案》草案真的能交上國會審議，基本上肯定會獲通過，但他仍懷疑草案更可能會像此前般受忽視，又或要等到有跟中美貿易協議有關的草案時，才插入其中一併通過。

不過他提醒倘若特朗普本人力推草案，情况會大為不同，「如果他認為草案會加強對壘中國時的手牌，就會支持草案」。特朗普迄今從未就草案表態。