香港人權法案增美手段 學者：中間落墨免「絕殺」

明報記者 周宏量

《香港人權與民主法案》的起源，要追溯至2014年雨傘運動，兩名CECC時任主席史密斯和魯比奧先後在國會提出《香港人權與民主法案》草案（史 - 眾議院：2015年2月、2017年9月；魯 - 參議院：2016年11月、2017年2月），但當年加入共同支持（co-sponsor）草案的議員寥寥，最終不了了之。在今夏香港反修例示威愈演愈烈下，史密斯和魯比奧今年6月重新在國會提出草案，這次和應的議員愈來愈多，截至周日已有共41名參眾議員共同支持，魯比奧在最新訪問中更聲言草案可望10月中通過（見另稿），令人猜想結局會否有變。

戴大為：美國會通過法案機會大

近期有份聯署支持國會通過草案的前港大法律學者戴大為（Michael C. Davis）向本報稱，這項拖延已久的草案獲通過的機會如今大增，主因是香港近期事態發展，他說：「最近事件顯示香港自治變得如何嚴重退化，顯然北京已直接就示威者要求作出所有重要的政治決定，因此香港明顯存在需要更大監管的自治問題，修例本身清楚顯示地方政府如何顧着取悅北京，少有理會香港自治。」他不認為特首林鄭月娥早前撤回修例，會對美國通過法案的緊急程度有多大影響。

魯比奧本月初投書《華盛頓郵報》，批評反修例爭議可見中國在香港展示其「真正本質」，敦促華府明示可靈活和有力地回應香港問題，「我們的選項遠多於只有按美國法律（指《美國-香港政策法》）終止香港特殊地位的『核武選項』（nuclear option）」。他指華府可通過《全球馬格尼茨基人權問責法案》制裁嚴重違反人權的個別外國官員或單位，同時國會應通過《香港人權與民主法案》，以授權制裁那些削弱香港自治程度的中港官員。

邱騰華：單獨關稅區非他國賦予

本港商務及經濟發展局長邱騰華上周堅稱，包括單獨關稅區身分的香港經貿地位是《基本法》所賦予，並非任何一個國家單方面施予。不過在魯比奧看來，「北京可資利用和得益」的香港特殊地位視乎這城市有否被當成單獨關稅區、開放的國際金融聯繫以及港元聯繫匯率，「美國可在行政和外交上限制這些條件」。

可制裁官員護示威者 增政策工具庫

戴大為亦指出，《香港政策法》基本上只予華府兩個選項：取消香港特殊地位還是繼續認可中方政策，但新草案則容許「多種多樣的中間工具」（diverse intermediate tools，見表），以制裁未能尊重對港承諾的官員，或保護示威者進入美國，變相擴大了華府監察香港的政策工具庫。