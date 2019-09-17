西岸佔領區開內閣會 內塔尼亞胡爭鷹派選民

內塔尼亞胡稱以色列向東擴張可加強國家的戰略深度（strategic depth），又稱確保約旦河谷未來是以色列一部分是很重要。他早前曾表示大選後會宣布吞併西岸地區，又暗示已獲美國政府同意。內閣前日到訪Mevo’ot Yericho後確認為正式殖民區，按以色列法例給予永久地位。

吞併西岸地區雖是鷹派選民支持的目標，但國際社會普遍反對，直至今年4月大選時內塔尼亞胡才加入競選政綱。上周五民調顯示內塔尼亞胡的利庫德集團支持度與前參謀總長甘茨的中間派「藍與白」叮噹馬頭，內塔尼亞胡曾警告政府若由對手領導，國家將會向巴勒斯坦及伊朗作出危險的讓步。

以國今大選 美將公布和平方案

美國政府為解決以巴問題而設計中東和平方案，但打算在以國大選後公布。班納特前日上載地圖，聲稱是尚未公布的和平方案的機密資料。據他提供的資料所指，有主權爭議的耶路撒冷城和約旦河谷成為以色列一部分，在西岸的猶太人殖民區藉公路連接起來，巴勒斯坦人地區則被孤立在中間。

立場極右的班納特將於大選挑戰內塔尼亞胡，他希望以色列能佔領西岸大部分地區，指內塔尼亞胡對於擴展以色列控制巴勒斯坦土地方面做得不夠。《衛報》聯絡美國政府查詢，有以色列傳媒引述匿名美國官員否認地圖內容準確。

（衛報/彭博社）