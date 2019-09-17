韓媒：金正恩一周兩信 邀特朗普赴平壤

康京和昨在國會外交統一委員會會議上說，美國詳細說明了朝鮮國務委員長金正恩致函特朗普，信中提議在平壤舉行第3次美朝峰會，但她表示，金正恩信件的詳情、送信時間等詳情不便由韓國披露。

平壤要求安全保證才會談

《中央日報》在頭版頭條以「金正恩非公開親函 邀請特朗普訪問平壤」為標題，報道朝美私下積極推動特金會的消息。報道引述一名匿名消息人士說：「包括光復節（8月15日）在內的上月第3周，金正恩向特朗普轉達了親筆信函」。特朗普曾於8月9日向傳媒說，於前一天收到金正恩的3頁親筆信，「這封信函頗為肯定，我將會與他（金正恩）相見」。報道指出，就在特朗普公開金正恩的這封親函一周後，金正恩又向特朗普送出新的親函，「實屬罕見」。消息人士又說：「究竟是建議在平壤召開第3次特金會，還是建議召開特金會並邀請特朗普訪問平壤，目前尚未明確。」

另外，法新社昨引述朝鮮外務省一名高官報道， 指只有在完全消除對朝鮮安全和發展的威脅及障礙的情况下，朝美才可能開展無核化談判。朝鮮一向要求核協議必須保障朝方安全，但通常不會以此作為談判的前設條件。這說法令可能於未來數周開展的朝美工作層級對話增添變數。

（中央社）