美官：伊朗逾20無人機巡航導彈出擊

縱使也門胡塞武裝組織事後認責，但美國國務卿蓬佩奧稱無證據顯示是胡塞施襲，直斥伊朗發動襲擊，但伊朗否認。美國廣播公司引述一名高層官員稱，當日有逾20架伊朗無人機和約12枚導彈襲擊沙特國營油企沙特阿美的石油設施。

按損毁準繩度推斷

路透社和《紐約時報》周一引述不願透露姓名的美國官員稱，衛星圖像顯示，阿布蓋格煉油廠以及胡賴斯油田在上周六的襲擊中共有19處「撞擊點」，這與胡塞武裝聲稱出動10架無人機施襲的說法不符。他又說，當中阿布蓋格煉油廠的17個受損點都是朝西北方向，「這很難認為是來自伊朗和伊拉克外的其他國家」。不過，《紐約時報》稱，西和西北方向正顯示施襲武器未必如官方所說來自伊朗（位於沙特東北）方向。

官員認為，除了設施受損的方向外，也門距離兩處遇襲設施超過1000公里，胡塞武裝此前從未發動過如此長距離的無人機攻擊，「我們不認為他們有這樣的能力」。官員還認為，當日的襲擊是一次過動用多種武器的協調精準作戰，涉及17件武器，這並非胡塞武裝獨自所能完成。該官員稱，除了無人機外，襲擊還可能使用了巡航導彈，來自伊拉克或者伊朗。

不過，接受有線新聞網絡（CNN）訪問、曾任軍方高層的情報專家赫特林（Mark Hertling）和柯比（John Kirby）均稱，衛星照片難以證明施襲者源頭，但可以肯定的是襲擊頗為精準地擊中油庫。

（衛報/美國廣播公司/紐約時報/路透社）