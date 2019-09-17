「沙特珍珠港事件」 揭產油大國脆弱 特朗普劍指伊朗 稱子彈已上膛

美國昨公開衛星圖，官員透露數據顯示是伊朗施襲。美國總統特朗普周日（15日）在Twitter表示，美國已知道襲擊的幕後黑手是誰，更稱「子彈已上膛」，準備好作出回應。他暗示要獲沙特提出才會採取軍事行動，惹曾是共和黨人的獨立眾議員阿馬什（Justin Amash）質疑，指出宣戰權在於國會，不是總統，更不是沙特。中國及俄羅斯呼籲勿妄下定論。伊朗表明，總統魯哈尼不會與美國總統特朗普在聯合國大會期間會面。

美公開衛星圖 官員指伊朗施襲

此前有報道指上周六出擊的無人機可能是源自伊拉克，途中可能飛越科威特領空或大海。伊拉克總理辦公室昨發聲明，稱美國已證實無人機非來自伊拉克，即襲擊並非源於伊拉克。不過，科威特傳媒昨稱，沙特油設施遇襲當日黎明時分，有一架體積如汽車般大小的無人機曾飛越科威特王宮。

聯國大會 魯哈尼不晤特朗普

據彭博社統計，今次是4個月內沙特石油設施或油輪第6次遇襲（見表），過去襲擊雖已顯示石油設施的脆弱，但未有大幅影響石油供應，但今次襲擊卻一下子令沙特減少570萬桶石油。彭博社稱，這次針對沙特心臟重要石油設施的襲擊有如噩夢成真，恍如石油供應的「珍珠港事件」。

雖然襲擊仍撲朔迷離，但近期胡塞武裝針對沙特石油設施的襲擊愈來愈多，除了無人機外，也有使用彈道導彈和巡航導彈，裝備上都有伊朗的影子。

聯合國專家去年發表報告，指胡塞武裝所使用的Qasef-1無人機，與伊朗常用的Ababil-T十分相似，但它們的飛行距離只有100至150公里，而也門邊境與今次遇襲油田之間的距離就達770公里，因此如果今次襲擊涉及無人機，一個可能就是在沙特境內起飛，第二個可能就是採用飛行距離長得多的無人機。不過，胡塞武裝以往多次向沙特發動無人機襲擊，但很多時都被沙特的防空系統成功攔截。

胡塞武裝過去兩年也有發射導彈攻擊，但大多針對沙特東南部的設施，不少導彈遭沙特的防空系統擊落，鮮有成功命中波斯灣範圍或首都利雅得。上月17日，胡塞武裝出動3架無人機襲擊沙特東南部的油井和一座煉油廠，但造成的損毁遠較今次襲擊輕微。

專家：胡塞武裝武器有伊朗影子

用作發動這些襲擊的巡航導彈相信是「Quds-1」型，亦即伊朗自行研發的「Soumar」地對地巡航導彈，備有小型渦輪噴射引擎，射程達3000公里，2015年首次亮相。另外，今年2月，伊朗官方展示了其較長射程的「Hoveizeh」巡航導彈，聲稱射程1350公里，具有快速反應、低飛、精準導航和高破壞力等特點，其低飛特性可避開所有導彈防衛系統。同月伊朗亦首次展示了從潛艇發射巡航導彈，可見伊朗已是全方位開發巡航導彈。

沙特已擁有美國的愛國者導彈及鷹式導彈系統，去年11月亦購入44套薩德系統。丹佛大都會州立大學教授普萊斯（Jeffrey Price）稱，今次襲擊意義重大，除了沙特如此不堪一擊外，亦顯示一些武裝組織的技術突飛猛進。

（路透社/CNN/彭博社）