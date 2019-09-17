「沙特珍珠港事件」 揭產油大國脆弱 特朗普劍指伊朗 稱子彈已上膛

【明報專訊】沙特石油兩大設施上周六遭襲擊，令中東局勢緊張升級。美國總統特朗普不點名伊朗，表示已知誰是幕後黑手，並暗示採取軍事行動。至於承認施襲的親伊朗胡塞武裝則揚言會繼續針對沙特石油設施施襲。事件揭示全球最大產油國沙特的脆弱，以及伊朗及其盟友的武器升級。伊朗革命衛隊昨天在波斯灣再拘押一艘船，指其走私25萬公升燃油到阿聯酋。《華爾街日報》昨引述消息人士報道，美國官員稱情報顯示伊朗是襲擊源頭，美國並已跟沙特分享情報，兩國目前正考慮報復行動。
美國昨公開衛星圖，官員透露數據顯示是伊朗施襲。美國總統特朗普周日（15日）在Twitter表示，美國已知道襲擊的幕後黑手是誰，更稱「子彈已上膛」，準備好作出回應。他暗示要獲沙特提出才會採取軍事行動，惹曾是共和黨人的獨立眾議員阿馬什（Justin Amash）質疑，指出宣戰權在於國會，不是總統，更不是沙特。中國及俄羅斯呼籲勿妄下定論。伊朗表明，總統魯哈尼不會與美國總統特朗普在聯合國大會期間會面。
美公開衛星圖 官員指伊朗施襲
此前有報道指上周六出擊的無人機可能是源自伊拉克，途中可能飛越科威特領空或大海。伊拉克總理辦公室昨發聲明，稱美國已證實無人機非來自伊拉克，即襲擊並非源於伊拉克。不過，科威特傳媒昨稱，沙特油設施遇襲當日黎明時分，有一架體積如汽車般大小的無人機曾飛越科威特王宮。
聯國大會 魯哈尼不晤特朗普
據彭博社統計，今次是4個月內沙特石油設施或油輪第6次遇襲（見表），過去襲擊雖已顯示石油設施的脆弱，但未有大幅影響石油供應，但今次襲擊卻一下子令沙特減少570萬桶石油。彭博社稱，這次針對沙特心臟重要石油設施的襲擊有如噩夢成真，恍如石油供應的「珍珠港事件」。
雖然襲擊仍撲朔迷離，但近期胡塞武裝針對沙特石油設施的襲擊愈來愈多，除了無人機外，也有使用彈道導彈和巡航導彈，裝備上都有伊朗的影子。
聯合國專家去年發表報告，指胡塞武裝所使用的Qasef-1無人機，與伊朗常用的Ababil-T十分相似，但它們的飛行距離只有100至150公里，而也門邊境與今次遇襲油田之間的距離就達770公里，因此如果今次襲擊涉及無人機，一個可能就是在沙特境內起飛，第二個可能就是採用飛行距離長得多的無人機。不過，胡塞武裝以往多次向沙特發動無人機襲擊，但很多時都被沙特的防空系統成功攔截。
胡塞武裝過去兩年也有發射導彈攻擊，但大多針對沙特東南部的設施，不少導彈遭沙特的防空系統擊落，鮮有成功命中波斯灣範圍或首都利雅得。上月17日，胡塞武裝出動3架無人機襲擊沙特東南部的油井和一座煉油廠，但造成的損毁遠較今次襲擊輕微。
專家：胡塞武裝武器有伊朗影子
用作發動這些襲擊的巡航導彈相信是「Quds-1」型，亦即伊朗自行研發的「Soumar」地對地巡航導彈，備有小型渦輪噴射引擎，射程達3000公里，2015年首次亮相。另外，今年2月，伊朗官方展示了其較長射程的「Hoveizeh」巡航導彈，聲稱射程1350公里，具有快速反應、低飛、精準導航和高破壞力等特點，其低飛特性可避開所有導彈防衛系統。同月伊朗亦首次展示了從潛艇發射巡航導彈，可見伊朗已是全方位開發巡航導彈。
沙特已擁有美國的愛國者導彈及鷹式導彈系統，去年11月亦購入44套薩德系統。丹佛大都會州立大學教授普萊斯（Jeffrey Price）稱，今次襲擊意義重大，除了沙特如此不堪一擊外，亦顯示一些武裝組織的技術突飛猛進。