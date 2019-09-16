自詡變形俠醫破束縛 約翰遜重申下月脫歐

衛報：今晤容克表明不遵延期法案

英國國會較早時通過法案，下令約翰遜如無法達成脫歐協議便要延後脫歐。約翰遜今日會到盧森堡跟歐盟委員會主席容克及歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶共晉工作午餐，《衛報》引述首相府消息稱，約翰遜將會向容克表明，不會遵守國會延後脫歐的法案，就算不能達成脫歐協議，也不會要求或討論任何延期脫歐的建議。約翰遜會向容克表示，英歐有共同責任加倍努力達成協議。

約翰遜在《星期日郵報》的訪問中說：「變形俠醫愈憤怒，就愈力大無窮。他總能脫身，無論被束縛得多緊，這也就是這個國家的現况。我們將在10月31日脫身。」他表示，從現在到10月17日歐盟各國領袖舉行英國脫歐前最後一場峰會的這段期間，還有很多工作要做。他說：「但我將出席峰會，也將取得協議。我很有信心。如果無法取得協議，我們將在10月31日脫歐。」

目前英國與歐盟雙方主要癥結在北愛邊境擔保方案（backstop），方案主要避免北愛和愛爾蘭出現硬邊界，威脅北愛和平協議。約翰遜聲稱，在北愛爾蘭邊界問題上「已經取得很大的進展」。《星期日郵報》引述首相府智囊稱，約翰遜和3名親信已制定可無視國會要求延後脫歐的命令而又不會犯法的方案。有法律專家對此存疑。

（衛報/星期日郵報）