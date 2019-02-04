油價受衝擊 極端情况可見100美元

影響全球5%供應

如果這次真是胡塞武裝以無人機施襲，造成破壞可說是「本小利大」。荷蘭和平組織PAX專門研究無人機的高級研究員茨威南伯格（Wim Zwijnenburg）估計，用於襲擊的無人機成本可能是1.5萬美元（約11.7萬港元）或以下。

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲稱初步估計襲擊令沙特石油產能每日減少570萬桶，相當於逾半沙特全國每日產能，亦代表影響全球5%石油供應。目前原油價格每桶約60美元（約468港元）。路透社引述交易員和分析師指出，周一石油每桶預計上漲5至10美元，如沙特不盡快全面恢復產能，最壞情况油價可能高見每桶100美元。

《金融時報》引述消息指沙特需數星期才能恢復最大產能，沙特又與部分石油輸出國組織（OPEC）成員國討論，選項之一是可能召開緊急會議，沙特又正評估需否要求OPEC其他成員暫時提高產能以穩定油價。

（金融時報/路透社/紐約時報）