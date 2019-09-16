美指控炸沙特油廠 伊朗否認 斥華府藉口報復 稱準備好全面戰爭

蓬佩奧：伊朗攻擊全球能源供應

胡塞武裝承認用無人機襲擊沙特胡賴斯（Khurais）和阿布蓋格（Abqaiq）石油設施後，蓬佩奧稱未有證據顯示襲擊來自也門。他在Twitter貼文：「在一片呼籲緩和中東緊張局勢的聲音下，伊朗對全球能源供應發動前所未有的攻擊。」石油設施受損令全球產油受不少影響，他指美國會跟盟友確保能源市場供應良好，指伊朗要為事件負責，襲擊顯示他們沒認真對待外交。蓬佩奧促請各國譴責伊朗襲擊，但未有提供證據佐證指控。

伊朗昨日否認與事件有關，外交部發言人稱美國的盲目指控令人費解及毫無意義，稱美國只是為了印證對伊朗採取行動是正當而尋找藉口。伊朗伊斯蘭革命衛隊航空部隊指揮官哈吉薩達昨日警告，指所有距離伊朗2000公里範圍內的美軍基地及航空母艦，都在伊朗導彈射程範圍內，伊朗塔斯尼姆通訊社亦引述他稱，伊朗一直準備好應對全面戰爭。

沙特通訊社（Saudi Press Agency）報道指美國總統特朗普前日聯絡沙特王儲穆罕默德，表示美國準備好跟沙特聯手保障後者的安全和穩定；白宮確認特朗普有聯絡王儲，表示對沙特自衛給予支持。

美國、沙特查兩伊巡航導彈攻擊可能

特朗普曾透露願在本月稍後的聯合國大會舉行期間，跟伊朗總統魯哈尼見面，蓬佩奧亦表示會面沒有前設，不過魯哈尼稱美國撤銷制裁才會對話。共和黨參議員兼特朗普盟友格拉漢姆稱，襲擊顯示伊朗對和平沒興趣，而是追求核武和地區主導地位。

也門胡塞武裝認責，但《華爾街日報》報道指美國和沙特政府在調查石油設施是否被來自伊拉克或伊朗的巡航導彈攻擊，而且攻擊的來源亦有待確認。有消息人士亦向《華爾街日報》透露沙特暫未能確認攻擊來自沙特南面的也門，正討論攻擊是否可能來自北面。

近月胡塞武裝及獲伊朗支持的伊拉克民兵組織用導彈和無人機襲擊沙特有增加趨勢，例如攻擊沙特機場、海水淡化廠和石油設施。若證實胡塞武裝發動今次襲擊，將是該組織歷來所承認襲擊中破壞最大的一次，有專家對此表示驚訝。

（華爾街日報/法新社/路透社）