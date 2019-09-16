聖母院大火鉛毒飄散 法政府被指淡化

4個月後方清理 街道鉛超標60倍

該報檢視了機密文件、包括勞工檢查警告、警方報告及文化部未公開的鉛污染數據，發現政府在知會公眾有關風險時有明顯延誤。法國政府一早知道大火發生48小時內，鉛塵將會成一大風險，但卻要一個月後才首次檢測鉛的水平，然後4個月後才對聖母院周遭範圍清除鉛污染，時至今日有附近學校仍未有檢測。

檢測數據顯示，最少18間託兒所及小學的鉛塵水平超出法國當局對兒童建築的標準；在街道及廣場等數十處公共場所，鉛水平亦較法國安全標準高出60倍。據《紐時》取得的文化部文件，鉛污染水平最高的是聖母院周遭幾個地點，但當局未有在大火後立即清理，反而要4個月後才作全面清理。《紐時》分析稱，有超過6000名6歲以下小童居於這些地點半英里內。

巴黎專責衛生的副市長蘇伊里（Anne Souyris）說：「他們認為，不就鉛污染發布消息便能保護人們。」她又說，巴黎基建老舊，鉛污染問題早在聖母院大火前存在。

該報稱，400名兒童當中有8.5%鉛水平超出法國標準。該報訪問了一些專家，全部人都表示到訪巴黎仍然安全，但有專家建議不要到聖母院附近，尤其是有6歲以下兒童。6歲以下兒童及懷孕婦女面對鉛毒風險較大，因鉛會影響神經系統發展造成認知問題。

（紐約時報）