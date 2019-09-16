回歸前評估北京「隱約」干預 近年趨直接

指內地領導人仍「慎言」

包潤石憶述，主權移交前夕，當年不少評論和傳媒渲染中國會如何「進入」香港，甚至有電視台繪聲繪影刻劃六四事件的坦克開到香港市中心，但總領事館研判，中國主權展示不會那麼戲劇性，「會有一段長時間——至少表面看來——改變不大」。他說，近年才見到內地領導人有直接干預港府決定、綁架人到內地及推遲普選等，「內地領導人對是否干預香港依舊慎言（reticent），但已不比從前」。

在2016年跟美國外交歷史記錄組織「外交研究訓練協會」（ADST）的分享中，包潤石曾提到，為回應外界疑慮，美方清楚表明「主權移交將順利進行，中方實施管治的方式將會是更隱約和長期的計劃，美方需要持續參與和保持警惕」。他向本報稱，美方從一開始即透過領導人訪問、由駐北京大使跟中方官員接洽以及跟北京在港代表會面等方式，強調就香港人可根據中方承諾，按自身傳統及基本法自行處理事務，對美國人來說是如何重要。

他說，主權移交後總領館除了跟社會不同背景人士保持聯絡外，也跟內地在港代表定期聯絡。他表示，內地在香港的經濟利益——即香港作為有良好監管市場，以及高水平金融、會計和法律等服務的地方——在很多方面跟外國以至香港人的經濟利益都極為相似。