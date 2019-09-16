單獨關稅區為特殊待遇核心 反對「攬炒」廢除

稱恐波及整體居港者 美理應避免

《香港政策法》一開始即強調希望全面落實《中英聯合聲明》，承認按此香港在主權移交後會繼續在國防和外交之外享有高度自治，執行「一國兩制」起碼直至2047年。其後法案再列出美國對香港各項有別於內地的政策，包括承認香港的「獨立關稅區」地位。包潤石指法案意味着美國在承認中方在港主權的同時，繼續在貿易和經濟等範疇視香港為獨立司法管轄區，「換言之，我們承認一中主權及兩制差別，只要這差別是真實的」。

有反對《逃犯條例》修訂的示威者主張「攬炒」，要求華府廢除香港單獨關稅區地位。包潤石明言，不贊同以此來「懲罰」北京或香港領導人，他指香港得以富裕繁盛正是有賴該地位，美國理應避免採取損及整體居港者的報復措施。

倘港自治受損 將難維持特殊待遇

除了國會可修訂法例，《香港政策法》已有條文賦予美國總統權力，可以香港「自治程度不足」為理據，發出行政指令中止執行《香港政策法》，變相中止對港特殊待遇，直至香港「恢復足夠自治」。《香港政策法》要求國務院就香港經濟、社會和民主化等的狀况向國會提交年度報告，今年3月最新報告指北京對香港的干預加快，但整體上香港維持「足夠自治程度——儘管有所下降」，符合美方繼續予香港特殊待遇。

包潤石提醒，如果香港的獨特地位遭受反覆和嚴重侵犯，例如中轉運送敏感貨物、讓內地利益集團免罪而損害香港法治、操縱市場或繞過法律程序的干預等，美國亦難維持香港和內地之間的差別待遇，「各方都需要小心不要違反《香港政策法》和中方《基本法》賦予香港的特殊地位」。