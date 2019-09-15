隱居俄羅斯6年 新書後日推出 斯諾登促全球示威抗AI監控

目前流亡定居俄羅斯的斯諾登（Edward Snowden）的新書《永久紀錄》（英文名Permanent Record，暫譯）將於周二（17日）在全球廿多國同步出版，《衛報》上周五（13日）在網站率先刊登其專訪。負責的記者麥卡斯基爾（Ewen MacAskill），正是當年親身飛到香港訪問斯諾登及報道相關文件的時任《衛報》駐華盛頓分社社長。

如今已屆36歲的斯諾登，2013年透過《衛報》和《華盛頓郵報》披露包括「稜鏡計劃」（PRISM）在內的英美情報機構大型監控項目，惹來巨大爭議。他其後自揭身處香港，面對美方追捕壓力，最終取道北京流亡到俄羅斯，在莫斯科定居至今。他在新書首度仔細披露其背景及泄密理由，指自9．11恐襲後，美國步向「自我毁滅」，推動秘密的政策、法律、法庭和戰爭，促使自己有所行動。

稱反對自己聲音已減弱

不過，斯諾登承認，即使自己爆料，「最大危險」仍然存在，即人工智能技術日趨精密，人臉和行為模式辨識技術便是例子。他形容配搭人工智能裝備的監控鏡頭，不再只是錄影器材，而更像是「自動化的警員」。他憂慮美國及其他國家的政府，在大型科網企業的協助下，正在為地球每一個人建立「永久紀錄」，記錄他們日常生活的一切。

斯諾登對國企和私企處理數據的方式感到憂慮，「我們變成了被迫在權力面前赤裸生活的社會」。為了對抗這趨勢，他要求推動立法改革，並增加使用端對端加密技術，以保護電郵、短信聊天等通訊，但他明言這不足夠，主張舉行全球性的示威運動，仿效關注氣候變化的環保運動，以抵抗科技進步加速導致更多私隱遭侵犯的情况。

談到時日流逝，斯諾登直言感受美國公眾對自己的爭議觀感有所減弱，指即使不喜歡自己的人，也開始接受「因為大型監控行徑曝光，我們活在更好、更自由和更安全的世界」。

兩年前結婚 不再害怕露面

私人生活方面，被美國取消了護照的斯諾登，如今獲俄方給予永久居留權（類似美國綠卡），住在莫斯科市郊的兩房單位，透過向境外學生和民權運動人士等發表錄影演講賺錢謀生。他又透露，兩年前已跟女友米爾斯（Lindsay Mills）結婚，當年他逃往香港爆料前，並未預先知會她，他直言對此並不好受。

斯諾登曾不諱言寧願在美國或德國之類的地方生活，昔日他曾擔驚受怕，擔心被美國特工報復，不得不以圍巾、帽子和大衣覆蓋隱藏外表，但如今他顯然已在俄羅斯安居，可放心四處逛，搭地鐵，看看藝廊或芭蕾舞劇，又或到咖啡店和餐廳跟朋友見面，也曾到過聖彼得堡和索契。

（衛報）