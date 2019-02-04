英保守黨fb廣告竄改BBC新聞標題

Full Fact發現，保守黨在fb贊助的廣告可連結到BBC一則新聞，標題寫上「學校經費增加140億鎊」，但報道真正的標題是「學校經費：（當局）宣布增加數十億鎊」，內文提及經費實質是71億鎊，並批評政府使用不尋常的計算方法得出140億鎊這數據。

學校經費 增「數十億」變「140億」

保守黨和BBC暫無評論，但該報道的原撰稿人考夫蘭（Sean Coughlan）在Twitter上指出：「這則報道中唯一提到140億鎊這個數據，是在BBC統計部主管質疑（首相）使用數據不當的時候」。

Full Fact總裁莫伊（Will Moy）說：「用這個方法更改獨立記者的報道並誤導讀者，是不對的。」Full Fact表示，採用經竄改標題的fb廣告，自9月2日以來點擊率約為22萬至51萬。Full Fact表示已向fb提出疑慮，而fb發言人承認刊登廣告時可更改標題，公司正檢視相關廣告，研究如何讓原出版商防範內容在廣告遭更改。

（路透社）