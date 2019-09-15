美巴簽開發亞馬遜協議 「保護當地唯一方法」

巴西讚美援助較歐實際

亞馬遜雨林今年已發生逾8萬宗火災，博索納羅的反環保政策被指助長非法伐林，亦遭多國抨擊救火不力。阿勞若（Ernesto Araujo）上周五在華盛頓反駁外界指巴西無法應付林火是錯誤說法，又表示會於周二（17日）起召開的第74屆聯合國大會上，向與會者解釋亞馬遜林火今年受到更多關注，是基於「巴西政府的意識形態」。

允成立7.8億元「保育基金」

阿勞若稱，發展是保護雨林的唯一途徑，「我們需要嶄新而具生產力的倡議，為亞馬遜地區民眾創造就業機會及收入，所以與美國的伙伴關係對我們而言非常重要」，又形容兩國接觸的密切程度「前所未見」。蓬佩奧則表示會履行兩國今年3月的承諾，建立為期11年的生物多樣性保育基金，初步會投資一億美元，以支援處於亞馬遜偏遠地區的企業。

英國廣播公司（BBC）環境分析師哈拉賓（Roger Harrabin）預料，計劃將引起環保人士不滿，因為在雨林開闢道路會吸引更多人定居，並為開墾林地及捕獵野生動物鋪路。隨着林火持續肆虐，芬蘭財長林蒂萊（Mika Lintila）上周五促請歐盟考慮停止進口巴西牛肉和大豆，向巴西施壓。

（BBC／路透社／德國之聲）