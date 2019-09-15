沙特兩石油設施遭無人機襲擊 產油量大跌

內政部表示，有無人機昨日約清晨4時攻擊國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）兩省的石油設施，火勢猛烈，並不時傳出爆炸聲和槍擊聲，火勢隨後受控。路透社稱，現場最少有15輛救護車，目前未清楚兩宗襲擊有否造成傷亡。彭博社報道，襲擊涉及10部攜有炸藥的無人機。

阿布蓋格位於沙特東部省（Eastern Province）達蘭市（Dhahran）西南約60公里處，擁有全球最大石油加工廠，被視為沙特石油系統的核心；胡賴斯則位於達蘭市更遠的西南方約190公里處，擁有沙特第二大油田，每日原油產量達100萬桶。

涉全球最大煉油廠沙特第二大油田

美聯社報道，該廠專門將酸性原油轉化，每天可處理多達700萬桶原油，對全球供應鏈舉足輕重。由於正值周末休市，暫時未知這宗襲擊對國際油價造成的影響。

胡塞武裝隨後承認責任，發言人稱襲擊命中兩地的煉油設施。中東區內國家關係近月持續緊張，也門胡塞武裝組織上月曾出動10架無人機攻擊沙特謝拜（Shaybah）油田設施，5月也曾攻擊其他石油設施。兩次襲擊均引起火災，但沒有影響石油生產。

（BBC/路透社/彭博社）