研究：最強溫室氣體濃度急升 環保發電令六氟化硫用量急增 歐盟明年檢視

SF6是一種無色無味的人造氣體，因不會燃燒亦不會導電，而且價格低廉，多年來常用於中電壓及高電壓的電力裝置，預防電力意外。惟其環境破壞力驚人，令地球暖化的效果是二氧化碳的2.35萬倍，每公斤SF6造成的暖化效果等同24人乘飛機來回紐約與倫敦，而且這種氣體難以自然分解或吸收，可留存在地球最少1000年。

BBC指出，近年全球出現愈來愈多環保發電方式，包括風力發電、太陽能發電與天然氣發電等，電力公司需要更多電力裝置將分散的發電機組與電網連接，同時以大量斷路器、開關設備等組件等作為安全裝置，而這些裝置大多使用SF6作為可靠的絕緣體，導致全球SF6用量急增。估計到了2030年，全球使用的SF6將較現時增加75%。

2017年排放量等於130萬輛車駛1年

英國布里斯托大學大氣化學系專家里格比（Matt Rigby）指出，過去20年大氣層中的SF6濃度增幅近倍。2017年，歐盟28個成員國的SF6排放量等同673萬噸二氧化碳，相當於130萬輛汽車行駛1年產生的的碳排放量。

目前聯合國要求發達國家每年匯報SF6用量，而發展中國家未受限，不過美國專家於2011年發表的研究顯示，過去20年間發達國家計算SF6排放量的方式「嚴重低估」。科學界估計，現時大氣層中的SF6濃度等同各國報告數值的10倍。歐盟曾於2014年嘗試禁止使用SF6，但受歐洲電力業界以停用SF6會妨礙能源轉型為由強力反對而作罷。

至於大氣中SF6的來源，美國電力管理公司伊頓研究指出，單以開關設備而言，其產品壽命周期內泄漏SF6的機會高達15%。公司經理謝弗（Louis Shaffer）指出，雖然較新型的開關「泄氣」比率非常低，但各界現時仍採用大量非新型產品。

料2025年前難找替代品

部分組織及民間企業嘗試減少對SF6的依賴。英國能源監管機構Ofgem稱，目前正與電力業界研究減少SF6外泄，包括資助開發替代方式，設定排放量目標等。蘇格蘭再生能源公司於北海開設的風力發電場East Anglia One採用的渦輪，亦改以真空絕緣技術取代SF6。歐盟明年亦將檢討SF6的使用情况，並研究是否有可行的替代品，但專家估計最快要在2025年才可望完全禁用這種氣體。

（BBC）