拍下經典「坦克人」 攝影師科爾辭世 遺憾照片成六四象徵 掩蓋同行努力

科爾1955年生於美國得州，在當地大學修畢新聞系課程後，便於1980年與朋友到日本東京定居。他曾採訪多個亞洲重大事件，包括1986年菲律賓「人民力量革命」及1987年韓國六月民主運動等。他在1989年以美國《新聞周刊》的攝影師身分到北京採訪學運，拍下令他一舉成名的照片。

1989年6月5日，一名男子手持膠袋站在北京長安街一列坦克前，阻擋行列前進。當時至少4名攝影師拍下此經典一幕，由於科爾的照片構圖充滿張力，多次獲各大媒體採用。他2009年接受《紐約時報》訪問，直言當時以為該名男子會遭遇不測，自感有責任記錄事發經過，亦對解放軍坦克在他面前停下感到驚訝。

菲林藏廁所箱 偷龍轉鳳避查

他憶述當時手頭上有3卷菲林及兩部相機，憂慮公安若發現相機內沒有菲林，反而會更賣力搜查房間，所以他忍痛將另外兩卷拍攝醫院傷者的菲林裝入相機，換出坦克人的菲林，並將其用膠袋封好後放進廁所水箱。不出一小時，公安便破門進入其酒店房間搜索，並迅速找到他事先藏好的相機，銷毁當中的菲林。科爾其後被帶走簽署悔過書，獲釋後順利回到房間取走坦克人菲林，並交由美聯社冲曬，令相片得以在死線之前交到《新聞周刊》刊登，成和平抗爭的象徵。

晚年定居峇里 淡出採訪

相中男子身分未明，傳媒廣稱他為「王維林」，其去向亦未明。科爾說：「他成就了這張照片，我只是其中一個攝影師，而我很榮幸能夠在那裏。」他亦對於照片成為天安門慘劇的經典相片感到遺憾，因為它蓋過其他在六四鎮壓期間拍攝的照片，忽略其他攝影師的努力和面對的危險。

90年代中期，科爾在東京發生電單車意外，導致左腳嚴重受傷，其後淡出採訪生涯並到峇里定居，十多年一直從事商業攝影。

（BBC／紐約時報）