搞笑諾獎出爐 測睾丸溫度奪解剖學獎

頒獎禮周四於美國哈佛大學舉行，由真正的諾貝爾獎得主擔任嘉賓。較矚目的得獎項目包括法國生殖學專家米厄塞（Roger Mieusset）的研究。他的團隊於2007年邀請多名法國郵差協助測量男性兩邊睾丸的溫度是否相同，結果發現測試對象穿上衣服時，左邊睾丸的溫度會較高，原因未明。

得獎者可獲「10萬億」

獲醫學獎的意大利科學家加盧斯（Silvano Gallus）則發現在意大利製作及食用的薄餅或有助防癌及改善健康，相信與採用食材符合地中海飲食原則有關。有國際研究團隊則將抓癢的愉悅感量化，發現愉悅感最強的部位依次為腳踝、背部和前臂。他們帶出研究嚴肅的一面：「人們總是笑着談論抓癢，但長期痕癢實質非常痛苦，患者寧願抓到出血，因為疼痛比痕癢可取。」日本有科學家則發現5歲男童每日可分泌出半公升的唾液，而伊朗工程師則研發出換尿片機，分別獲得化學獎及工程學獎。

主辦單位稱，獎項旨在「激發大家對科學、醫學及科技的興趣」，得獎者能獲得因嚴重通脹而被廢除的10萬億津巴布韋幣，並有60秒發表得獎感言，一旦超出時限，就會被負責計時的8歲女孩催促：「請停止，我很悶了。」

（衛報/法新社）