美擬准阿拉斯加沿海鑽探油氣 最快年底開始

BLM周四（12日）發表環境研究最終報告，支持把阿拉斯加沿海近約65萬公頃土地出租予企業鑽探油氣，並預計鑽探活動每年將向大氣層釋出70萬至500萬公噸二氧化碳，最高排放量相當於100萬輛汽車每年在路面行駛時所排放的溫室氣體。

年釋最高500萬公噸二氧化碳

ANWR地區向來禁止鑽探油氣，惟2017年國會通過稅務改革法案，要求政府須在7年內在該區最少批出65萬公頃土地出租供開採油氣，以應付稅改開支，預計可獲18億美元（約140.4億港元）收益。

恐危及北極熊棲息

內政部長伯恩哈特發表聲明，指經嚴格審查、公眾諮詢和考慮連串替代選項後，有關公告為政府履行國會授權，發展和執行阿拉斯加沿海地區租約項目邁出重大一步。然而該沿海地區有北極熊生活的洞穴，亦是馴鹿繁殖區，原住民亦依賴在當地打獵和捕魚維生，鑽探油氣將會影響動物和居民生活。

民主黨控制的眾議院同日較早時通過反對2017年稅務法案的議案，以阻止在ANWR鑽探石油，但議案料無法在共和黨掌控的參議院通過。阿拉斯加荒野聯盟執行董事科爾通（Adam Kolton）稱政府的做法並不令人意外：「政府選擇了最強硬的出租選項，甚至沒假裝這是克制或有意義的保育措施。」

（綜合報道）