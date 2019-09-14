博爾頓被炒 內塔尼亞胡憂美「變心」

內塔尼亞胡在大選中的對手亦藉機進攻。中間派領袖拉皮德（Yair Lapid）周二在facebook短片說：「特朗普將繞過內塔尼亞胡跟伊朗談判，內塔尼亞胡跟特朗普所謂的特殊關係正在我們面前消失。」

美以關係曾在奧巴馬時代跌入谷底，到特朗普上台後兩國修好。特朗普去年將美國駐以大使館遷往耶路撒冷，承認耶城為以國首都，今年3月又承認以色列對戈蘭高地的主權，被視為有助內塔尼亞胡的選情。就在周二，內塔尼亞胡在記者會上展示連任後吞併西岸土地計劃，聲言他跟特朗普的特殊關係將令他可首次為以色列建立「安全永久」的邊界。

不過計劃公布後不久，便傳來博爾頓被炒的消息。去年獲委任為國安顧問的博爾頓向主張促成伊朗政權轉移，又促對其核計劃先發制人。博爾頓被炒消息公布後數小時，美國國務卿蓬佩奧便表示，特朗普準備無條件跟魯哈尼會面，甚至可能是本月成事。以色列前副國安顧問弗賴利克（ Chuck Freilich）形容這肯定是對內塔尼亞胡的「壞消息」。

有匿名以色列官員向彭博社稱，以色列最害怕的，是博爾頓一去，華府可能放寬對伊朗的制裁。

（CNN/彭博社）