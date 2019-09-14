以色列涉監聽白宮華府 特朗普不信 美前情報高官：以屢藉情報活動取外交優勢

以總理：顯而易見的謊言

特朗普2017年上任以來被指不遵守白宮的保安守則，例如Politico去年5月報道指特朗普常用保安不足的手機與朋友和親信通話。《紐約時報》亦於去年10月報道，指中國間諜常監聽特朗普用手機打電話，雖然特朗普斥報道不實，但有前官員透露他曾為此加強手機保安。

Politico周四引述3名前官員稱，去年國土安全部已發現華盛頓周邊疑被裝設監聽儀器，聯邦調查局（FBI）的反間諜人員及其他情報部門詳細分析共享情報，終在白宮總統官邸及華盛頓周邊其他敏感地點發現俗稱「魔鬼魚」（StingRays）國際移動用戶辨識碼（IMSI）接收器。這種細小的儀器可模仿手機信號塔，藉以騙取手機的位置、識別資料，甚至通話內容及流動數據使用情况等資料。

特朗普屢被指用保安不足手機

其中一名匿名的前高級情報官員稱，這些儀器很可能專為監聽特朗普以及經常與他通信的幕僚與親信而設，但不確定監聽是否成功。情報分析顯示，儀器「相當明確」與以色列有關，不過特朗普不曾就監聽一事公開或私下斥責以國，亦無行動追究責任。官員指出，雖然以色列多番聲稱不會監聽美國，但實質經常藉由「相當進取」的情報活動爭取在外交層面上游說美國的優勢，例如奧巴馬政府擬與巴勒斯坦重啟對話時，以國事前便以情報活動研究美方採用字眼並加以游說。官員認為如事件發生於奧巴馬掌政時期，當局的反應便會非常不同，例如可能循外交渠道抗議，「特朗普政府處理這情况時有完全不同的盤算」。白宮、國土安全部、FBI及美國特勤局均無回應報道。

特朗普向來形容自己執掌了政府是史上最親以的美國政府。他周四回應記者提問時，稱美國與以國關係良好，例如在中止伊朗核協議及美國駐以使館遷和耶路撒冷等事件上緊密合作，不相信以國曾監聽美國。內塔尼亞胡的辦公室發表聲明，指摘報道是「顯而易見的謊言」，強調以國一直承諾「不會在美國從事任何情報活動」，亦有指令禁止有關活動。

以對美情報活動有前科

以色列有對美國進行情報活動的前科。美國海軍情報分析員波拉德（Jonathan Pollard）將大批美國政府機密交給以色列政府，1985年被捕後判終身監禁，以色列政府多年游說下，他最終在2015年獲釋。

（Politico/哥倫比亞廣播公司）