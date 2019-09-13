太陽系外「超級地球」 大氣層有水

溫度與地球相若

美國太空總署（NASA）在2015年發現行星K2-18b，它圍繞獅子座一個紅矮星運行，距離地球約110光年。它與紅矮星的距離較地球和太陽之間更近，每33天就能繞完一圈，而且紅矮星產生的熱能遠低於太陽，令K2-18b可持續有與地球相若的溫度。根據周三（11日）刊於《自然天文學》期刊的報告，倫敦大學學院團隊利用哈勃太空望遠鏡在2016和2017年偵測到的光譜資料，分析K2-18b大氣層過濾的星光的光線波長變化，再用電腦模型推算其大氣含有0.01%至50%的水分。

參與研究的天文物理學家齊阿拉斯（Angelos Tsiaras）強調，K2-18b並非第二個地球。其體積是地球的兩倍，重力則為8倍，意味一般人類在該星球上的重量達半噸，亦可能存在不利於地球生命的高紫外線輻射，未知星球上會否有經歷不同演變過程的生命。研究亦未足以證明該星球的地表是否有水分，或大氣內有否氮氣和氧氣等其他氣體，需透過新一代的觀測設備進一步研究。

（金融時報／衛報）