彭博：特朗普擬放寬制裁伊朗 博爾頓力阻

消息指特朗普周一與官員在白宮開會，提出放寬制裁以推動跟伊朗總統魯哈尼會面的念頭，財長梅努欽表態支持，但博爾頓極力反對。特朗普稍後即決定辭退博爾頓，並於翌日公布消息。

特朗普指博爾頓人際關係差

消息人士指白宮已開始準備美伊總統本月稍後在紐約聯合國大會期間會面。周三特朗普在白宮表示，對於跟魯哈尼會面一事沒什麼期望，但暗示想藉放寬制裁促成會面，呼籲大家拭目以待。他又再批評博爾頓的強硬外交路線，重提他有份推動美國在2003年入侵伊拉克，令美國捲入戰爭。他又批評博爾頓的委內瑞拉政策「過分」，在華府內人際關係差，更是美國跟朝鮮領袖金正恩談判的障礙。

博爾頓提出以利比亞模式處理朝鮮核問題，即拆除核設施和核武後交予美國，但當年利比亞領袖卡達菲終被推翻殺害，特朗普說：「看看卡達菲的下場……他（博爾頓）要用利比亞模式與朝鮮談判？」

（彭博社/衛報）